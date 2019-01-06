5 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı
23 dakika önce
5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Mahalleli sokağa döküldüBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Mahalleli sokağa döküldü
BURSA - Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken yangına çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Şans eseri yangında ölen yada yaralanan olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın Bursa'nın Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi Derya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken yaklaşık 15 itfaiye eri yangını yarım saat içinde kontrol altına aldı. Çatı katından düşen parçalar vatandaşlara zarar vermesin diye polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangından şans eseri ölen veya yaralanan olmaz iken çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:34 Kaynak: İHA
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