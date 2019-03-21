5 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle
Korudüzü Caddesi'nde 5 katlı bir evin çatı katında bacadan çıktığı iddia edilen yangın korku dolu anlar yaşattı. Emine Temelkuran'a ait evde çıkan yangını gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın alt katlara sıçramadan söndürülürken evde kimsenin olmaması faciayı engelledi. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:38 Kaynak: İHA
CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor
Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar