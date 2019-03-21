Son Dakika Haberleri: 5 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

5 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

5 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Korudüzü Caddesi'nde 5 katlı bir evin çatı katında bacadan çıktığı iddia edilen yangın korku dolu anlar yaşattı. Emine Temelkuran'a ait evde çıkan yangını gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın alt katlara sıçramadan söndürülürken evde kimsenin olmaması faciayı engelledi. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

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