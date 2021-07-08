5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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