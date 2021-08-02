5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
02.08.2021 01:43
DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece yarısı 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece yarısı 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü.
Yangın Düzce'nin Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi No 83'de 5 katlı binada meydana geldi. Ovalı Apartmanının çatısında başlayan yangını gören vatandaşlar durumu hemen Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Merdivenli itfaiye aracı ile yapılan müdahalede yangın kontrol altına alınarak soğutma işlemi yapıldı. Apartman sakinleri ve mahalleliler yangın nedeniyle sokağa döküldü. Bir aile ise çocuklarını alarak uzaklaştı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmaz iken büyük madde hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Son Dakika 00:54 Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak 00:22 Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti 23:40 Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı 23:01 Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu 22:57 2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü 21:09 Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü 19:56 Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi 17:49 Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi