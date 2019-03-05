Son Dakika Haberleri: 5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü

5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü

43 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan ve bina sakinlerini sokağa döken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan ve bina sakinlerini sokağa döken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Kaya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kaya Sokak üzerindeki binanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bina boşaltılarak itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile çatıdaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Maddi hasara neden olan yangında bina sakinleri ise korku dolu anlar yaşadı. Ekiplerin soğutma çalışması sonrası tamamen söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

İtfaiye, Derince, 3. Sayfa
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