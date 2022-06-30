5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kadın polis tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kadın polis tarafından kurtarıldı

30.06.2022 18:43

5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kadın polis tarafından kurtarıldıSAMSUN Samsun'da 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını polis son anda kolundan çekerek kurtardı.

5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kadın polis tarafından kurtarıldı

SAMSUN Samsun'da 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını polis son anda kolundan çekerek kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydan geldi. 30'lu yaşlarda bir kadın İstiklal Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ayakkabılarını çatıdan aşağıya fırlatan kadın, ayaklarını sarkıtarak bir süre çatıda oturdu. Olay için görevlendirilen müzakereci polis de çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalıştı. Tam bu sırada kadının hareketlendiğini fark eden polis hamle yaparak kadını kolundan tuttu. Polisin yaptığı hamle son anda kadının hayatını kurtardı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay esnasında çevrede toplanan meraklı kalabalıkta kadının götürülmesiyle dağıldı.

Olayı gören vatandaşlardan Emin Özdemir, "Yukarıdan bağırdı çağırdı. Haber almasıyla birlikte polis binanın önüne geldi. Kadını ikna etmeye çalıştılar. Bir türlü ikna olmadı. Ayakkabısını aşağıya attı. Çok az bir mesafe kalmıştı. Düştü düşecekti. Yukarı çıkan polis kolundan tuttuğu gibi geri çekti. Polis, kadının hayatını kurtardı" dedi. İntihar girişimiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Polisten kahramanca hareket! 5 katlı binanın çatısında intihar etmeye hazırlanan kadını son anda kolundan çekerek kurtardı Polisten kahramanca hareket! 5 katlı binanın çatısında intihar etmeye hazırlanan kadını son anda kolundan çekerek kurtardı Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kadın polis tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kadın polis tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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