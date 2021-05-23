5 katlı binanın çatısındaki yaralı martıyı ölümden itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

5 katlı binanın çatısındaki yaralı martıyı ölümden itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın çatısında mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı martı tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Bostanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında bir martının uzun süredir hareketsizce durduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısındaki martıya itfaiye aracının merdiveni yardımı ile ulaştı. Çatıya çıkan itfaiye eri, ağ yardımı ile martıyı alarak çatıdan indirdi. Ayağından yaralı ve ölmek üzere olduğu belirlenen martı, daha sonra tedavisi için hayvan barınağına götürülmek üzere itfaiye ekipleri tarafından zabıta ekiplerine teslim edildi.