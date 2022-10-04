Olay, saat 14.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde 5 katlı binada meydana geldi. Çatıda tadilat yapan işçi Reşat Er, bastığı plastik kaplamanın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan Er, bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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