5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

AKSARAY'da, 5 katlı binanın çatısında tadilat yapan işçi Reşat Er (62), bastığı plastik kaplamanın kırılmasıyla merdiven boşluğuna düşüp ağır yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde 5 katlı binada meydana geldi. Çatıda tadilat yapan işçi Reşat Er, bastığı plastik kaplamanın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan Er, bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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