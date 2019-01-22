Son Dakika Haberleri: 5 Katlı Binanın Çatısından Düşerek Öldü

5 Katlı Binanın Çatısından Düşerek Öldü

1 saat önce

Sultanbeyli'de bir kişi, 5 katlı bir binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

5 Katlı Binanın Çatısından Düşerek Öldü, System.String[]
Sultanbeyli'de bir kişi, 5 katlı bir binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Orta yaşlarda olan adamın kimliği henüz belirlenemezken, polis şahsın düşme nedenini araştırıyor.

Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif mahallesi, Berat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Kimliği henüz bilinmeyen bir adam, 5 katlı bir binanın çatısından yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi geldi. Polis ekipleri olay yerini, güvenlik şeridi çekerek kontrol altına aldılar. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışmalarını gerçekleştirdi. Orta yaşlarda olduğu düşünülen adamın hangi sebeple çatıya çıktığı ve nasıl düştüğü henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Sabah, Polis, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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