Son Dakika Haberleri: 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü
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5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü

43 dakika önce

Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Neşe Sokağındaki 5 katlı binanın son katında yangın çıktı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü, maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kağıthane, Çağlayan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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