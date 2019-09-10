5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü
43 dakika önce
Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Neşe Sokağındaki 5 katlı binanın son katında yangın çıktı.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü, maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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