Son Dakika Haberleri: 5 Katlı Lüks Yat Boğaz'dan Geçti

5 Katlı Lüks Yat Boğaz'dan Geçti

15 dakika önce

5 katlı lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçtiKaradeniz'den İstanbul Boğazı'na giren lüks yat Boğaz'dan 'Centaurus' adlı römorkörle çekilerek geçti.

5 Katlı Lüks Yat Boğaz'dan Geçti, System.String[]


5 katlı lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren lüks yat Boğaz'dan 'Centaurus' adlı römorkörle çekilerek geçti.  Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont  d'Urville' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Yatın geçişi sırasında Kıyı Emniyeti kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti. 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız  mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor. 

 

Görüntü Dökümü

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-Lüks yattan detay görüntü

-Lüks yattan genel görüntü

-Yatın FSM Köprüsü altında geçişi

-Centaurus adlı römorkörden görüntü

-Kurtarma 7 römorköründen görüntü

-Boğazdan detay görüntü

-Yatı römorkörün çekmesi

-Genel ve yakın detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:52 Kaynak: DHA

Fatih Sultan, Karadeniz, İstanbul Boğazı, Güncel
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