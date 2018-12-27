Son Dakika Haberleri: 5 Katlı Lüks Yat Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

5 Katlı Lüks Yat Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ve yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

5 Katlı Lüks Yat Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ve yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Römorkörler eşliğinde Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan Norveç'in Sovik Limanı'na giden ve yapımı tamamlandığında 'Le Dumont  d'Urville' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, Marmara Denizi'nden bugün saat 12.00'de  Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 13.30'da Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen lüks yat, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen lüks yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' ile 'Kurtarma-1' römorkörü ve Antigua bayraklı 'Centaurus' römorkörü tarafından çekilerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta, odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:07 Kaynak: DHA

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