5. kattan atlayan genç hayatını kaybetti
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5. kattan atlayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde 5. kattan atlayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay Yunus Emre Mahallesi Esenler
Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 25 yaşındaki O.T. henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. kattan atladı. Beton zemine düşen genç ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan O.T. kurtarılamadı. - BURSA
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