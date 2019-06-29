Son Dakika Haberleri: 5. kattan atlayan genç hayatını kaybetti
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5. kattan atlayan genç hayatını kaybetti

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5. kattan atlayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

5. kattan atlayan genç hayatını kaybetti, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5. kattan atlayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 25 yaşındaki O.T. henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. kattan atladı. Beton zemine düşen genç ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.T. kurtarılamadı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Esenler, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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