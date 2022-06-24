Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Tahsin B., evin balkonundan sarkıttığı iple başka bir daireye geçmeye çalışırken, ipin kopması sonucu beton zemine çakıldı.
Hırsızlık amacıyla başka daireye girmeye çalıştığı ileri sürülen Tahsin B. olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika