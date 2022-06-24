5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti

24.06.2022 12:24

Gaziantep'te yaşadığı daireden başka bir daireye ip yardımıyla geçmeye çalışan adam, ipin kopması sonucu 5'inci kattan beton zemine çakılarak yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Tahsin B., evin balkonundan sarkıttığı iple başka bir daireye geçmeye çalışırken, ipin kopması sonucu beton zemine çakıldı.

HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Hırsızlık amacıyla başka daireye girmeye çalıştığı ileri sürülen Tahsin B. olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
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USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZESİ ÖNCESİ FATİH'TE YOĞUNLUK USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZESİ ÖNCESİ FATİH'TE YOĞUNLUK Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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