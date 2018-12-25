Son Dakika Haberleri: 5. Kattan Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Öldü

5. Kattan Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Öldü

1 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesinde 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.

5. Kattan Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Öldü, System.String[]
Hatay'ın Defne ilçesinde 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Çekmece Mahallesi'ndeki evlerinde pencere kenarında bulunan oyuncağını almaya çalışırken dengesini kaybettiği iddia edilen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli 5. kattan düştü.

Yaralanan Sürmeli, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürmeli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:32 Kaynak: AA

Defne, Hatay, Güncel
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