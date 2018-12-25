5. Kattan Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Öldü
1 saat önce
Hatay'ın Defne ilçesinde 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Hatay
'ın Defne
ilçesinde 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Çekmece Mahallesi'ndeki evlerinde pencere kenarında bulunan oyuncağını almaya çalışırken dengesini kaybettiği iddia edilen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli 5. kattan düştü.
Yaralanan Sürmeli, 112 Acil Servis
ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürmeli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:32 Kaynak: AA
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