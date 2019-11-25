Son Dakika Haberleri: 5. kattan düşen 2 kişi yaşamını yitirdi
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5. kattan düşen 2 kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Küçükçekmece'de bir binanın 5. katından düşen kadın ve erkek hayatını kaybetti.

5. kattan düşen 2 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Küçükçekmece'de bir binanın 5. katından düşen kadın ve erkek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Z.K. isimli kadın (24) ve A.D. (30) isimli erkeğin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giderek çalışma başlattı.

Konuyla ilgili emniyet ekipleri yaşamını yitiren Z.K'nın eşi H.K.'nin ifadesini aldı.

H.K. polise, eve geldiğinde eşinin kapıyı hemen açmadığını, evde A.D.'nin montunu gördüğünü ifade etti.

Bir süre A.D. ile boğuştuğunu anlatan H.K. eşi ve A.D.'yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini belirtti.

H.K. emniyet ifadesinde dışarıdan bir ses duyduğunu ve çıktığında eşi ve A.D.'nin balkondan atladıklarını ileri sürdü.

Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:36 Kaynak: AA
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