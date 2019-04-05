Son Dakika Haberleri: 5. Kattan Düşen Çocuk Kurtarılamadı

5. Kattan Düşen Çocuk Kurtarılamadı

50 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5. katın merdiven boşluğundan düşen bir çocuk hayatını kaybetti.

5. Kattan Düşen Çocuk Kurtarılamadı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5. katın merdiven boşluğundan düşen bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay TOKİ konutlarında meydana geldi. Misafir olarak bulunduğu B 5 Blok 5. katın merdiven boşluğundan zemine çakılan 9 yaşındaki Yücel Öç ağır yaralandı. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karacabey TOKİ Erhan Kındır İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yücel Öç'ün yarın öğle namazını müteakip ilçe kabristanına defnedileceği öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:01 Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, 3. Sayfa
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