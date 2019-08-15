Son Dakika Haberleri: 5. kattan düşen çocuk yaralandı
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5. kattan düşen çocuk yaralandı

1 saat önce

Sivas'ta beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

Sivas'ta beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Eymen Gazi Bulut (2), Fatih Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki evlerinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Fatih Mahallesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:39 Kaynak: AA
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