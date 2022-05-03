5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi

03.05.2022 12:44

İstanbul Beylikdüzü'nde, arefe günü 5'nci kattaki evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Eyüp Bozkurt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acı olay, 1 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Annesinin içeride olduğu sırada oyun oynayan Eyüp Bozkurt, 5'nci kattaki balkondan düştü.

5. kattan düşen Eyüp bebek hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eyüp bebek, çevredeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı. Minik Eyüp, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Eyüp bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı.

5. kattan düşen Eyüp bebek hayatını kaybetti
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Beylikdüzü, Bozkurt, 1 Mayıs, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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