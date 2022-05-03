5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Acı olay, 1 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Annesinin içeride olduğu sırada oyun oynayan Eyüp Bozkurt, 5'nci kattaki balkondan düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eyüp bebek, çevredeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı. Minik Eyüp, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Eyüp bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı.