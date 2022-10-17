Son dakika haber | 5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtuldu - Son Dakika
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Son dakika haber | 5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtuldu

17.10.2022 10:29

Son dakika haberlerine göre 5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtulduTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sıva yaparken 5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtuldu.

5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtuldu

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sıva yaparken 5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 1. Sokak üzerinde bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, apartman inşaatının 5. katında dekoratif sıva yaptığı sırada dengesini kaybeden Ö.D. isimli işçi, kum birikintisinin bulunduğu yumuşak zemine düştü.

Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | 5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtuldu - Son Dakika
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