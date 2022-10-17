Olay, sabah saatlerinde Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 1. Sokak üzerinde bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, apartman inşaatının 5. katında dekoratif sıva yaptığı sırada dengesini kaybeden Ö.D. isimli işçi, kum birikintisinin bulunduğu yumuşak zemine düştü.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | 5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtuldu - Son Dakika

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