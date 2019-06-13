Son Dakika Haberleri: 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

5. kattan düşen işçi ağır yaralandı

5 saat önce

Aksaray'da bir inşaatın dış cephe mantolamasını yapan işçi dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

5. kattan düşen işçi ağır yaralandı, System.String[]
Aksaray'da bir inşaatın dış cephe mantolamasını yapan işçi dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Nakkaş Mahallesi 2858 Sokak'ta bulunan Kur'an kursu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur'an kursu inşaattın 5. katında mantolama üzerine sıva yapan İlhami Y. (54), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. İlhami Y.'nin düştüğünü gören çalışma arkadaşları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan işçiyi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:54 Kaynak: İHA
Nakkaş Mahallesi, Aksaray, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kediyi suni teneffüsle hayata döndüren kahraman belediye işçisi o anları anlattı Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı! İzmir'deki korkutan yangın! Evlere sıçradı Canlı yayında gözaltıyı 2 milyon kişi izledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:36:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]