5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
43 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen kadın ağır yaralandı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:30 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıyusuflar Mahallesi Selin Sokak'ta yaşayan Derya Solak (40), 6 katlı apartmanın beşinci katındaki dairenin penceresinden düştü.
Ağır yaralanan Solak, komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis
ekibince Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Solak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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