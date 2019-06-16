Son Dakika Haberleri: 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

43 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen kadın ağır yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıyusuflar Mahallesi Selin Sokak'ta yaşayan Derya Solak (40), 6 katlı apartmanın beşinci katındaki dairenin penceresinden düştü.
Ağır yaralanan Solak, komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Solak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:30 Kaynak: AA
Akçakoca, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kediye çarpmak istemeyen kadın sürücü bahçe duvarına çarptı TEM'de lüks araç takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]