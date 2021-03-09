5. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde 5. kattan düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 72 yaşındaki K.T., 5. katta bulunan ikametinin balkonundan aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde K.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından K.T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ