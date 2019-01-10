Son Dakika Haberleri: 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

44 dakika önce

Karabük'te 5. katta oturduğu evinin balkonundan düşen işçi hayatını kaybetti.

5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Karabük'te 5. katta oturduğu evinin balkonundan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Simge Sokak'ta meydana geldi. KARDEMİR'de Ray Profil Haddesi'nde işçi olduğu öğrenilen ve bir süredir psikolojik sorunları bulunan 30 yaşındaki Şükrü Kasapoğlu yalnız yaşadığı evinin balkonundan beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlenen KARDEMİR işçisi Kasapoğlu'nun intihar mı ya da dengesini kaybederek mi düştüğü noktasında geniş çaplı soruşturma başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:23 Kaynak: İHA

Karabük, İşçi, 3. Sayfa
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