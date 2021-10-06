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5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı

06.10.2021 15:14

Adıyaman'da havalandırma boşluğuna açılan odanın penceresinden aşağı bakan çocuk, dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle çıkan ses üzerine durumu fark eden bina sakinleri sağlık ekiplerine haber verirken, 5 yaşındaki çocuk nefes kesen operasyonla düştüğü yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Cami yakınlarında bulunan bir binanın 5. katında ikamet eden 5 yaşındaki Abdulbari Hışfe isimli yabancı uyruklu çocuk, havalandırma boşluğuna açılan odanın penceresinden boşluğa baktı.

5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

DENGESİNİ KAYBEDİP 5. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Burada dengesini kaybeden çocuk, havalandırma boşluğuna düştü. 5. kattan düşen çocuğu çıkan sesle fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

NEFES KESEN OPERASYONLA KURTARILDI

Nefeslerin tutulduğu kurtarma operasyonunda çocuk, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdulbari Hışfe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı
5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Bahçelievler Mahallesi, Dursun Çavuş, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika


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