5 kentte koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Vefa Sosyal Destek Gurbu ekipleri tarafından kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebi karşılandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kırsal mahallelerde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebi karşıladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirleri nedeniyle senato toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.