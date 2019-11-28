Son Dakika Haberleri: 5 kilo 650 gram esrarla yakalanan yaşlı adam tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 5 kilo 650 gram esrarla yakalanan yaşlı adam tutuklandı - Son Dakika

5 kilo 650 gram esrarla yakalanan yaşlı adam tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da evinde satışa hazır 5 kilo 650 gram esrar maddesi ile yakalanan 68 yaşındaki adam mahkemece tutuklandı.

5 kilo 650 gram esrarla yakalanan yaşlı adam tutuklandı, System.String[]

Samsun'da evinde satışa hazır 5 kilo 650 gram esrar maddesi ile yakalanan 68 yaşındaki adam mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.Ç.'nin (68) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 paket halinde toplam 5 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. ve üvey oğlu S.T. gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.Ç. ve S.T., "uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.T. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.Ç. suçunu itiraf etti ve uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. M.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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