5 kilo bonzai ile yakalandı
19 dakika önce
Bursa'da 5 kilo 100 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
'da 5 kilo 100 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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