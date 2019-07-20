Son Dakika Haberleri: 5 kilo bonzai ile yakalandı
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5 kilo bonzai ile yakalandı

19 dakika önce

Bursa'da 5 kilo 100 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Bursa'da 5 kilo 100 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
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