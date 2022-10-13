5 kilo metamfetamini aracın silecek suyu haznesine gizlemişler - Son Dakika
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5 kilo metamfetamini aracın silecek suyu haznesine gizlemişler

13.10.2022 09:25
5 kilo metamfetamini aracın silecek suyu haznesine gizlemişler

ERZURUM'da, İran plakalı otomobilde yapılan aramada, silecek suyu haznesinde sıvı halde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

ERZURUM'da, İran plakalı otomobilde yapılan aramada, silecek suyu haznesinde sıvı halde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de Erzurum- Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan otomobilde arama yaptı. Narkotik polisi, otomobilin silecek su haznesindeki sıvıyı inceleyince metamfetamin olduğunu belirledi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu Afsaneh S. ile Afshin A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Arabanın silecek su haznesine sıvı metamfetamin sakladılar, polisten kaçamadılar Arabanın silecek su haznesine sıvı metamfetamin sakladılar, polisten kaçamadılar Erzurum haber! Erzurum'da aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi Erzurum haber! Erzurum'da aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: DHA

Narkotik, Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 kilo metamfetamini aracın silecek suyu haznesine gizlemişler - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 kilo metamfetamini aracın silecek suyu haznesine gizlemişler - Son Dakika
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