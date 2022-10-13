Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de Erzurum- Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında, İran'dan Türkiye 'ye giriş yapan otomobilde arama yaptı. Narkotik polisi, otomobilin silecek su haznesindeki sıvıyı inceleyince metamfetamin olduğunu belirledi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu Afsaneh S. ile Afshin A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Narkotik, Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 5 kilo metamfetamini aracın silecek suyu haznesine gizlemişler - Son Dakika

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