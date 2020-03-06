5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıyla ilgisi bulunduğu ve eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Bismil ilçesinde nehir kenarında toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı madde, 1 alıcı- verici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 46 adet 9x19 çapında mermi, 8 adet 7x65 çapında mermi, 30 kurusıkı tabanca mermisi, 1 hafıza kartı ele geçirildi.Patlayıcıyla irtibatı bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2'si, tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.