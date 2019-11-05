Son Dakika Haberleri: 5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor
Son Dakika Güncel 5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor

5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor

7 saat önce

SİNOP'ta kıyı balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk 2 kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.

5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor, System.String[]

SİNOP'ta kıyı balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk 2 kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.

Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Eşref Balyemez, kırlangıç balığının alıcısının restoranlar olduğunu belirterek, "Balık biraz pahalı olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Hatta fazla tutulan olursa il dışına yolluyoruz. Bir tanesi 5 kilo geliyor. Bu balığın çorbası ve buğulaması çok lezzetli oluyor. Ama isteyen şiş ızgara da yapıp yiyebilir" dedi.


Karadeniz, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:29 Kaynak: DHA
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