Vali Çelik'e Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş İlçe Jandarma Komutanı Elvan Bozok ile Gökçeler Köyü Muhtarı Mehmet Uçak eşlik etti. - KÜTAHYA

Vali Çelik, İl Özel İdaresi 2020 yılı altyapı güçlendirme programı kapsamında 5 kilometre yolda 300 bin TL stabilize çalışması yapıldığını söyledi.

Son Dakika › Yaşam › 5 kilometrelik köy yoluna 300 bin TL'lik stabilize çalışması - Son Dakika

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