5 kırmızı araba peş peşe gelirse

Kırmızı arabalar trafikte böyle sıralanırsa Christopher Boone'un "Süper İyi Günler"inden biri başlıyor demektir!

Kırmızı arabalar trafikte böyle sıralanırsa Christopher Boone'un "Süper İyi Günler"inden biri başlıyor demektir! Önce romanıyla, ardından oyunuyla hayran sayısını artıran Christopher, bu sezon Tiyatrokare'ye konuk...

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