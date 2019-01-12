5 kırmızı araba peş peşe gelirse
22 dakika önce
Kırmızı arabalar trafikte böyle sıralanırsa Christopher Boone'un "Süper İyi Günler"inden biri başlıyor demektir!
Kırmızı arabalar trafikte böyle sıralanırsa Christopher Boone'un "Süper İyi Günler"inden biri başlıyor demektir! Önce romanıyla, ardından oyunuyla hayran sayısını artıran Christopher, bu sezon Tiyatrokare'ye konuk...
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:01
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