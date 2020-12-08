5 kişi akşam yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika

5 kişi akşam yedikleri mantardan zehirlendi
08.12.2020 22:43
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.
Olay 20.40 sıralarında Ereğli'ye bağlı Yunuslu köyü Çatalcam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; B.A., S.A., M.A., Y.G.ve Y.B. akşam yedikleri mantar yemeğinden zehirlendi. Aile bireyleri yedikleri mantardan rahatsızlanmaları üzerine durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 sağlık ekipleri mantardan zehirlenen aile bireylerine yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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