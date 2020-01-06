5 kişi Ovacık Yaylası'nda mahsur kaldı (2) - Son Dakika

5 kişi Ovacık Yaylası'nda mahsur kaldı (2)
6 saat önce
KURTARILDILARManisa'nın Turgutlu ilçesi Ovacık Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 kişi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekiplerinin yol açma çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
KURTARILDILAR
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Ovacık Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 kişi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekiplerinin yol açma çalışmasıyla kurtarıldı.Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),
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