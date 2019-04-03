Son Dakika Haberleri: 5 Kişi Yedikleri Pancardan Zehirlendi

5 Kişi Yedikleri Pancardan Zehirlendi

34 dakika önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 5 kişi yedikleri pancardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

5 Kişi Yedikleri Pancardan Zehirlendi, System.String[]
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 5 kişi yedikleri pancardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde yedikleri pancardan rahatsızlanan aile mide bulantısı ve kusma sonucunda 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekipleri durumun gıda zehirlenmesi olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenen aile Akyazı Devlet hastanesine sevk edildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:10 Kaynak: İHA

Karapürçek, Sakarya, 3. Sayfa
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