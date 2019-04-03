5 Kişi Yedikleri Pancardan Zehirlendi
34 dakika önce
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 5 kişi yedikleri pancardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Sakarya
'nın Karapürçek
ilçesinde 5 kişi yedikleri pancardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde yedikleri pancardan rahatsızlanan aile mide bulantısı ve kusma sonucunda 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekipleri durumun gıda zehirlenmesi olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenen aile Akyazı
Devlet hastanesine sevk edildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:10 Kaynak: İHA
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