5 kişilik aile ikametinin başka şehre taşındığını öğrenince şoke oldu - Son Dakika

5 kişilik aile ikametinin başka şehre taşındığını öğrenince şoke oldu

07.01.2021 12:08

5 kişilik aile ikametinin başka şehre taşındığını öğrenince şoke oldu Kocaeli'deki ikametleri izinsiz Tokat'ta taşınınca işinden olma tehlikesi yaşadı İnternette gezinirken ikametinin başka şehirde olduğunu görünce şikayetçi oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adreslerinin bilgileri dışında...

5 kişilik aile ikametinin başka şehre taşındığını öğrenince şoke oldu

Kocaeli'deki ikametleri izinsiz Tokat'ta taşınınca işinden olma tehlikesi yaşadı

İnternette gezinirken ikametinin başka şehirde olduğunu görünce şikayetçi oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adreslerinin bilgileri dışında Tokat'a nakil edildiğini öğrenen 5 kişilik aile, hayatlarının şokunu yaşadı. İnternette gezinirken ikametinin başka ilde olduğunu gören mühendis, işini kaybetme tehlikesi yaşayınca şikayetçi oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik bir aile, bir sabah uyandıklarında karşılaştıkları durum karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. İnşaat mühendisi olan 24 yaşındaki Murat Aksoy, yılbaşı gecesi ikametini kontrol etmek için e-devlet hesabına girdi. Yaptığı işlemler sırasında ikametgahının Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Konuyu ailesine anlatan Aksoy, yaptığı kontrolde ailenin bütün fertlerinin ikametgah adresinin de Tokat olarak gözüktüğünü fark etti.

İşini kaybetme tehlikesi yaşayınca şikayetçi oldu

İlk olarak durumu çok fazla önemsemeyen Aksoy, işleriyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlayınca soluğu Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğünde aldı. Durumu yetkililere izah eden Aksoy'a yetkililer, işlemin 56 yaşındaki babası İhsan Aksoy'un e-devlet hesabı üzerinden yapıldığını, işlemin gerçekleştirildiği kişinin ve cep telefonu numarasının tespit edildiğini, Cumhuriyet Başsavcılığına giderek konuyla ilgili şikayetçi olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kendisine verilen cep telefonu numarasını arayan Aksoy, karşısındaki kişilerin dolandırıcılar olabileceğini düşünerek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Aksoy, benzer durumların yaşanması için vatandaşları e-devlet şifrelerini kimseyle paylaşmamalarını konusunda uyardı.

"İşimde bazı sıkıntılar yaşattı bana"

Mesleği gereği sürekli ikametgah bilgilerini kontrol eden bir kişi olduğunu söyleyen Murat Aksoy, "Yılbaşı gecesi girdiğimde ikametgahımın Tokat'a taşındığını gördüm. İlk defa orada fark ettim. İlk başta çok önemli bir olay olduğunu düşünmedim. Zaten nüfus müdürlüğüne gidip hemen düzeltirim diye düşündüm. Çok büyük bir tepki vermedim o yüzden. İnşaat Mühendisleri Odası kaydım olduğu için benim ikametgahımın burada olması lazım, iş yapabilmem için. İster istemez nüfus kaydım il dışına gittiği için işimde bazı sıkıntılar yaşattı bana burada. Şantiye şefliğimin askıya alınması gibi durumlar söz konusu oldu. O gün hatta bir tane de işimi kaybettim. Ondan sonra ilk olarak Nüfus Müdürlüğüne geldik. Buradaki müdürümüzle görüştük Bunun bir çete, örgüt işi olduğunu ve kesinlikle yasa dışı bir iş olduğunu, yapılacak ilk işin Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayet edilmesi gerektiğini söylediler. Biz de o yolu izledik. Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetimizi açtık. Daha sonra tekrar Nüfus Müdürlüğüne geldik, sağ olsun müdür bey bize yardımcı oldu ve tekrar ikametgahımızı buraya aldırabildik. Tokat ile hiçbir bağım yok. Bu olaydan dolayı da herkes beni Tokatlı zannetmeye başladı. Normalde aslen Trabzon Köprübaşılı'yım. Olayla alakalı şöyle söylediler; yılbaşından önce kaydı oraya aldırıyorlar. Nüfusu fazla gösterip İller Bankası'ndan ödenek alıyorlar. Ödenek alındıktan sonra nüfus kaydını tekrar bize geri yolluyorlarmış. Fark edilmez diye düşündüler ama biz onu fark ettik" dedi.

"Bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşündüm"

Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğüne geldiğinde kendisine bu işlemi yapan kişinin cep telefonun numarasının verildiğini kaydeden Aksoy, "Ben kendisiyle görüştüm. Tabii ki görüşmemiz çok ılımlı bir hava içerisinde geçmedi, çok sert bir konuşma oldu. Kişinin kendisi benim daha yetkili bir kişiyle görüşmemi söyledi. Çünkü o anki sinirimden dolayı. Ondan sonraki süreçte beni arayan kişinin Tokat Başçiftlik Belediye Başkanı olduğu söylendi. Ama ben belediye başkanı olmasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyerek aynı üslupla bir konuşma gerçekleştirdim. O da bu sefer bir üst mertebeye, Tokat Belediye Başkanının benimle görüşmek istediğini söyledi. Sözde Tokat Belediye Başkanıyla bir görüşme yaptık. Onunla görüşmemdeki üslup da sert bir dille oldu. Bu işi kendi aramızda çözebileceğimizi söylediler ama ben karşı taraftaki kişiyi tanımadığım için, bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşündüğüm için, herhangi bir anlaşma konusunun söz konusu olmayacağını söyleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli belgeleri vererek bir dosya açtırdık. Suç duyurusunda Cumhuriyet Başsavcısıyla görüştüm, ifadeyi şahsen ona verdim. Olayla alakalı arayan kişinin kendisini belediye başkanı olarak tanıttığını ve benden yasal olmayan bir şeyle alakalı 'Gelin, anlaşma sağlayalım' dediğini, burada işlerimin aksadığını söyleyerek hakkımı aramak için oraya gittim ve Cumhuriyet Başsavcılığına dosyayı açtırdık" diye konuştu.

"Vatandaşlar ikametgah gibi şeyleri sürekli kontrol etsinler"

Bundan sonraki süreçte e-devlet hesabını sürekli kontrol edeceğini vurgulayan Aksoy, "2 günde bir e-devlet hesabımı sürekli kontrol edeceğim ikametgahımın herhangi bir yere taşınıp taşınmadığıyla alakalı olarak. Böyle bir şeyin işlenmesi durumunda yine aynı adımları izleyeceğim, yine Cumhuriyet Başsavcılığına gidip, olayla alakalı takip başlatacağım. Vatandaşlara şunu söylemek istiyorum; e-devlet şifrelerini kesinlikle kimseye vermesinler. Birinci derece tanıdıkları da olmaları şartıyla kendileri kullansınlar ve ikametgah gibi şeyleri sürekli kontrol etsinler" şeklinde konuştu.

5 kişilik aile ikametinin başka şehre taşındığını öğrenince şoke oldu
5 kişilik aile ikametinin başka şehre taşındığını öğrenince şoke oldu
5 kişilik aile ikametinin başka şehre taşındığını öğrenince şoke oldu
5 kişilik aile ikametinin başka şehre taşındığını öğrenince şoke oldu

Hisarcık, Kocaeli, Gebze, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 kişilik aile ikametinin başka şehre taşındığını öğrenince şoke oldu - Son Dakika


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