Son Dakika Haberleri: 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü

5 Kişilik Aile Ölümden Döndü

1 saat önce

Adıyaman'da, etkisini aralıklarla devam ettiren yağmur yağışı 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin kaldığı toprak evin yıkılmasına neden oldu.

5 Kişilik Aile Ölümden Döndü, System.String[]
Adıyaman'da, etkisini aralıklarla devam ettiren yağmur yağışı 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin kaldığı toprak evin yıkılmasına neden oldu. Sabaha karşı yıkılan evde kalan 5 kişi ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi Adıyaman Şeyh Muhyiddin Arabi Cami yakınlarında ikamet eden Ramazan ve Yıldız Şahin çiftinin kaldığı kiralık toprak ev, sabaha karşı belirli aralıklarla yağan yağmur yağışından dolayı yıkıldı. 3 Çocukları ile birlikte evin bir odasında yatan Ramazan ve Yıldız Şahin çifti, evin çökmesi ile büyük panik yaşadı. 5 Kişilik ailenin uyudukları odanın dışında kalan evin diğer yerleri adeta yerle bir olurken sese uyanan vatandaşlar ise Şahin ailesinin yardımına koştu. Pencereden komşuları tarafından çıkarılan aile olayı yara almadan atlatırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri yıkılan evde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Bütün eşyaları yıkılan ev altında kalan aile daha sonra bir komşusunun evine geçti.

Olay anını anlatan Yıldız Şahin, "Saat 03.30'da ev yıkıldı komple. Biz yatıyorduk, Biz önce bilmedik, ses gelince sese kalktık biz. Beş kişi içerideydik. Yağmurdan oldu. Biz yukarıda bir odada yatıyorduk. O yıkılmadı ama geriye kalan hepsi yıkıldı. Biz pencereden çıktık. Korkudan dilim dönmüyor. Evet sesten ve çocuklarıma bir şey olacak diye korktum. Çok büyük bir ses geldi, sese uyandık. Şimdi komşulardayız. Gece saat 03.30 nereye gideceğiz" dedi.

Daha sonra konuşan Ramazan Şahin ise, "Gece saat 03.30 gibi bir ses geldi. Kalktım ki bizim ev komple yıkılmış. Çocukları pencereden dışarıya çıkarttım. Son anda çıktık. Yani çıkmasaydık çocuklar altta kalabilirdi. Şuan komşuda oturuyoruz, sabaha kadar beklemek zorundayız. Ev yağmurdan dolayı yıkıldı" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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