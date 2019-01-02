Son Dakika Haberleri: 5 Kişilik Aile Sobadan Sızan Gazdan Etkilendi

5 Kişilik Aile Sobadan Sızan Gazdan Etkilendi

2 saat önce

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendiADIYAMAN - Adıyaman'da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2435 Sokak'ta ikamet eden 5 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aile bireyleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişiyi evden dışarıya çıkarak oksijen verdi. Burada ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1'i bebek 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada

Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 13:01:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Kişilik Aile Sobadan Sızan Gazdan Etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]