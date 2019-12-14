5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
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5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

6 saat önce

DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile, tedavi altına alındı.

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi, System.String[]

DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile, tedavi altına alındı.

Düzce'de gece saatlerinden bu yana lodos etkili oldu. Aziziye Mahallesi 817 Sokak'ta yaşayan 5 kişilik aile, gece ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan etkilendi. Sabah saatlerinde uyanan baba İ.M., ailesinin, gazdan etkilendiğini fark ederek durumu 112 Acil Servis'ine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri  İ.M., eşi M.M ve çocukları K.M., B.M. ve Z.M.'ye ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Aziziye Mahallesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:30 Kaynak: DHA
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