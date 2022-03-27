5 KİŞİLİK AİLE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

5 KİŞİLİK AİLE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

27.03.2022 12:01

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, kapısını çaldıkları ve yanıt alamadıkları Kocaman ailesinin hayatından endişe ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Mustafa, eşi Perihan ile çocukları Ayşegül, Rukiye ve Mehmet Ali Kocaman'ı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdığı Kocaman ailesi fertlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

5 KİŞİLİK AİLE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ
5 KİŞİLİK AİLE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ
5 KİŞİLİK AİLE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

YORUMLAR
500
Hasta yakınları hemşireyi darbetti: 3 gözaltı Hasta yakınları hemşireyi darbetti: 3 gözaltı Erzincan'da 'Huzurlu Sokaklar ve Düzensiz Göç ile Mücadele' uygulaması Erzincan'da 'Huzurlu Sokaklar ve Düzensiz Göç ile Mücadele' uygulaması

Polis, Besni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 KİŞİLİK AİLE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
11:16 ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 12:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: 5 KİŞİLİK AİLE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement