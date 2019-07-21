Son Dakika Haberleri: 5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu

49 dakika önce

Batman'da 5 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu, System.String[]
Batman'da 5 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Kent merkezindeki Turgut Özal Bulvarı'nda 5 kişilik ailenin motosikletle yaptığı yolculuk vatandaşları şaşırttı. Anne, baba ve üç çocuğu seyir halindeki motosiklette gören vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi. Trafik yoğunluğuna aldırmayan sürücü hem kendi canını hem de ailesinin hayatını hiçe saydı. Motosiklette bulunanların kask takmadığı görülürken, tehlikeli yolculuk çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. - BATMAN
Motosiklet, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 OTOBÜSÜN ARASINA GİREN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ Yamaç'ı gözünden etmişlerdi! Şimdi de sürücüye dehşeti yaşattılar 2 genç kız silahlı saldırıya uğradı: 1 genç kız şüpheli gözaltında Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:19:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]