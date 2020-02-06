5 kişilik araçtaki 9 kişi kazada yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 kişilik araçtaki 9 kişi kazada yaralandı - Son Dakika

5 kişilik araçtaki 9 kişi kazada yaralandı

6 saat önce

Kırıkkale'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

5 kişilik araçtaki 9 kişi kazada yaralandı, System.String[]

Kırıkkale'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.


Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolu Ahılı köyü yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şakir Ç. idaresindeki 59 KK 575 plakalı hafif ticari araç, yolun diğer tarafına geçmek istediği esnada Dilaver O.'nun kullandığı 06 AL 0968 plakalı kamyonla çarpıştı. Bir anlık dalgınlık sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak yaralılara yardım edip, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sürücü Şakir Ç. (48), Ş.Ç. (17), S.Ç. (17), H.Ç. (4), K.Ç. (9), A.D. (29), A.D. (65), Y.D. (4) ve Z.D. (70) olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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