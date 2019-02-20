Son Dakika Haberleri: 5 Kişilik Araçtan 12 Kaçak Göçmen Çıktı

5 Kişilik Araçtan 12 Kaçak Göçmen Çıktı

48 dakika önce

5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yurt dışına kaçmaya çalışan 12 kaçak göçmen yakalandı.

5 Kişilik Araçtan 12 Kaçak Göçmen Çıktı, System.String[]
5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yurt dışına kaçmaya çalışan 12 kaçak göçmen yakalandı. 5 kişilik araçta sürücü dahil 13 kişinin çıkması görenleri şoke etti.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi uygulama noktasında polis, şüphe üzerine 34 BL 6804 plakalı hafif ticari araç durdurdu. Polis ekiplerince aracın içerisinde yapılan aramada Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 şahıs yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.
Ayrıca 5 kişilik araçta sürücü dahil toplamda 13 kişinin çıkması görenleri hayrete düşürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

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