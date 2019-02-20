5 Kişilik Araçtan 12 Kaçak Göçmen Çıktı
48 dakika önce
5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yurt dışına kaçmaya çalışan 12 kaçak göçmen yakalandı.
5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da yurt dışına kaçmaya çalışan 12 kaçak göçmen yakalandı. 5 kişilik araçta sürücü dahil 13 kişinin çıkması görenleri şoke etti.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi uygulama noktasında polis, şüphe üzerine 34 BL 6804 plakalı hafif ticari araç durdurdu. Polis
ekiplerince aracın içerisinde yapılan aramada Avrupa
ülkelerine kaçmaya çalışan Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 12 şahıs yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.
Ayrıca 5 kişilik araçta sürücü dahil toplamda 13 kişinin çıkması görenleri hayrete düşürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: İHA
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