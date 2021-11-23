5 kişilik hırsızlık çetesinin evlerinden adeta cephanelik çıktı - Son Dakika

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- 5 kişilik hırsızlık çetesinin evlerinden adeta cephanelik çıktı

Av bayi ve evleri soyan çete 300 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

BOLU - Bolu'da, 5 gün içerisinde aralarından av bayilerinin de olduğu 6 iş yeri ve 1 evi soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi, polisin 300 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise çok sayıda çalıntı silah ve elektronik eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13-18 Kasım tarihleri arasında kent merkezinde aralarında av bayilerin de olduğu 6 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği yerlerde incelemelerde bulunan ekipler, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerde bulunan 93 kameradaki 300 dakikalık görüntüyü tek tek izleyerek şüphelilerin eşgallerini belirledi. Şahısların yaşadıkları evleri takibe alan ekipler, 3 farklı adrese düzenledikleri operasyonda S.A. ve G.Ö.'yü çaldıkları silahlar ve elektronik eşyalarla yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.