Son Dakika Haberleri: 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ŞEBEKESİ KISKIVRAK YAKALANDI
Son Dakika Güncel 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ŞEBEKESİ KISKIVRAK YAKALANDI

5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ŞEBEKESİ KISKIVRAK YAKALANDI

1 saat önce

MANİSA'dan İzmir'e günübirlik gelerek birçok ilçede hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke, İzmir polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu kıskıvrak çökertildi.

5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ŞEBEKESİ KISKIVRAK YAKALANDI, System.String[]

MANİSA'dan İzmir'e günübirlik gelerek birçok ilçede hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke, İzmir polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu kıskıvrak çökertildi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile hırsızlık yaparken kullandıkları plastik aparat ele geçirildi.

İzmir Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir şebekenin Manisa'nın Salihli ilçesinden günübirlik İzmir'e gelerek birçok ilçede hırsızlık yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Hırsızlık amacıyla yine günübirlik olarak İzmir'e gelen şebekeyi takip eden ekipler, şüphelilerin kullandığı güzergahı kapatarak denetim noktası oluşturdu. Şüphelilerin bulunduğu otomobili belirleyen ekipler, denetim noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda emniyet kemerinin iç kısmının bölüme saklanmış çorap içerisinde 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirildi.

Operasyonda, otomobilde bulunan ve daha önce hırsızlıktan kayıtları olduğu tespit edilen Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41) ve Ayşe A. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğüne giderken Konak Tüneli'nde halay çeken grup trafiği felç etti
Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde seri katil şüphesi tedirgin etti Tunç Soyer'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye konuya fazla müdahil oluyor Tartıştığı üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ŞEBEKESİ KISKIVRAK YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]