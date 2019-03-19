5 Kişilik Özkan Ailesi Ölümden Döndü
51 dakika önce
Hakkari-Şırnak karayolunda meydana gelen kazada 5 kişilik Özkan ailesi ölümden döndü.
Hakkari- Şırnak
karayolunda meydana gelen kazada 5 kişilik Özkan ailesi ölümden döndü.
Hakkari'den Şırnak'a nişan töreni için giden Süleyman Özkan
yönetimindeki otomobil, geri dönüşte Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde bulunan Gündeş köyü yakınlarında kasisli olan yoldaki çukura vurarak yan yattı. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişilik Özkan ailesi şans eseri yara almadan kurtuldu.
Sürücü Süleyman Özkan, Hakkari-Şırnak karayolunun çok kötü durumda olduğunu ve birçok noktada trafik tabelalarının bulunmadığını söyledi. Özkan, "Hakkari'den Şırnak iline aile olarak nişan töreni için gitmiştik. Geri dönüşümüzde Gündeş köyü yakınlarındaki karayolunda çok sayıda kasis ile karşılaştık. Yağışlarla birlikte kasislere vuran araç kontrolden çıktı. 150 metre uçuruma gitmemek için yolun sol tarafına direksiyonu kırdım. Eğer uçurumdan gitseydik araçta bulunan hiç kimse kurtulmayacaktı. Verdiğimiz bir sadaka varmış ki kaza yaptığımız yerde ölümden anlık bir refleksle kurtulduk. Karayolları yetkililerinden isteğimiz Hakkari-Şırnak karayolunda önlem almaları, kasisli yolları kapatmaları ve eksik olan trafik levhalarını takmalarıdır. Önlem alınmadığı takdirde ölümlü trafik kazaları bu yolda kaçınmaz olacaktır" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:43 Kaynak: İHA
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