5 Kişilik Suriyeli Aile, Sobadan Hastanelik Oldu
1 saat önce
ADIYAMAN'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik Suriyeli aile, hastanede tedaviye alındı.
ADIYAMAN'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik Suriyeli aile, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Mahsur Ailesi akşam sobaya kömür attıktan sonra uykuya daldı. Öğle saatlerine kadar aileden haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evin kapısını açan ekipler İbrahim, Neva
, Fadima, Meryem
ve Cenah Mahsur'u yerde baygın yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan aile fertleri, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:09 Kaynak: DHA
Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı
Taksim Meydanı'nda Suriyelilerin Yılbaşı Kutlaması Dikkat Çekti
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
"Alın Sizin Olsun" Deyip Yaralı Atını Yola Attı