5 kişinin bulunduğu araç baraja devrildi

Bartın'da içerisinde 5 aile üyesinin bulunduğu araç baraja devrildi, bir kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 4 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Bartın'da içerisinde 5 aile üyesinin bulunduğu araç baraja devrildi, bir kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 4 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Karakaş'ın kullandığı araç, Bartın-Hasankadı kara yolunda Kışla Barajı'na devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Karakaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin, baraja devrilen araçtaki 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraja devrilen araçta 5 kişinin bulunduğunu, bir kişinin de kendi imkanlarıyla çıktığını belirterek, "Araç içinde bir baba iki oğlu ile damatlarının olduğunu öğrendik. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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