5 kişinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu - Son Dakika

Zonguldak'ın Bakcakkadı Beldesi Örmeci altı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 16: 00 sıralarında Bakacakkadı Beldesi Örmeci mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada 3 yetişkin yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK