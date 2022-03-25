5 kişinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu - Son Dakika
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5 kişinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu

25.03.2022 16:50
5 kişinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu

Zonguldak'ın Bakcakkadı Beldesi Örmeci altı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu.

Zonguldak'ın Bakcakkadı Beldesi Örmeci altı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 16: 00 sıralarında Bakacakkadı Beldesi Örmeci mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada 3 yetişkin yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

5 kişinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu

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Bakacakkadı, Zonguldak, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 kişinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu - Son Dakika


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